Проблему с вакцинами от коронавируса в регионе России решили после замечания Путина

Москва, 23 июля. Упомянутая президентом России Владимиром Путиным проблема с вакцинами от коронавируса в одном из регионов страны решена, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Глава государства обратил внимание на ситуацию с вакцинацией от коронавируса в одном из субъектов страны. По словам Путина, жители этого региона пожаловались на невозможность сделать прививку из-за нехватки препарата, однако на складах хранилось достаточное количество вакцины. По словам Пескова, прививочная кампания в этой части России возобновилась.

Путин не уточнил, в каком именно регионе зафиксировали эту проблему. Лидер страны обратил особое внимание, что губернаторы должны лично контролировать этот вопрос. Президент также призвал власти регионов лучше информировать граждан о вакцинации.