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Поезд, в котором можно вакцинироваться от COVID-19, курсирует по Бурятии
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Поезд, в котором можно вакцинироваться от COVID-19, курсирует по Бурятии

Прививочные поезда совершают поездки на удаленные станции Восточно-Сибирской железной дороги. Составы оборудованы передвижными пунктами вакцинации против коронавируса.

«Прививочный» рейс следует по участкам Транссибирской и Байкало-Амурской магистрали. Вагон, в котором проводится вакцинация, оборудован всем необходимым для безопасной перевозки препарата и проведения терапевтического осмотра перед прививкой. Иммунизацию могут пройти не только железнодорожники, но и местные жители, для которых данный поезд стал самым удобным способом для получения вакцины.

«Думаю, что в нашей местной поликлинике я мог бы сделать прививку, но это надо было идти, ждать, записываться заранее. Конечно, одним визитом там бы не обошлось. Тут ты пришел, поставил, вышел, все. Буквально пять минут это заняло. Мы с супругой пошли вот, поставили», — поделился местный житель Николай Вишняков.

По словам врача-невролога Сергея Фендрикова, «прививочные» поезда начали свою работу весной текущего года. Всего в рейс выходят три бригады, которые работают по нескольким веткам.

«Если брать нашу статистику, то в среднем за одну поездку мы прививаем порядка 150–180 человек. То есть, достаточно прививающихся», — отметил Сергей Фендриков.

По словам заместителя начальника ВСЖД по территориальному управлению в Улан-Удэ Валерия Тимофеева, на Восточно-Сибирской железной дороге вакцинацию прошли уже более 60% персонала. Работа по укреплению коллективного иммунитета будет продолжена.

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бурятия поезд вакцина от коронавируса
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