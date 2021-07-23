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В МИД России назвали руководство «Талибана» «вменяемыми людьми»

  /   Обновлено: 23 июля 2021 13:12
Политика
В МИД России назвали руководство «Талибана» «вменяемыми людьми»
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 23 июля. Глава МИД России Сергей Лавров назвал представителей талибов «вменяемыми людьми». К такому выводу он пришел после переговоров в Москве.

Руководитель ведомства напомнил, что руководство движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) приезжало для встречи с российским представителем. Талибы заявили, что не планируют создавать проблемы для Афганистана. Кроме того, они намерены бороться с ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещенная в России).

Соответствующие высказывания демонстрируют то, что они вменяемые люди, отметил Лавров. Также министр посоветовал Кабулу начать переговоры с талибами.

Ранее Сергей Лавров выступил против проявления агрессии в отношении стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности на фоне ситуации в Афганистане. Россия надеется, что «никому в голову не придет» совершать такой шаг.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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россия лавров талибы
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