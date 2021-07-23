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Хованский извинился за свою песню про «Норд-Ост»

  /   Обновлено: 23 июля 2021 13:09
Происшествия
Хованский извинился за свою песню про «Норд-Ост»
instagram.com  /  @yurykhovansky

Москва, 23 июля. Известный блогер Юрий Хованский попросил прощения за песню про «Норд-Ост».

Хованский заявил о глубоком раскаянии по поводу исполнения песни про теракт во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году. Об этом стало известно после публикации признаний его коллегой, блогером Ильей Мэддисоном.

«Я понимаю, что моя песня отвратительна и не имеет оправдания. Эта песня — моя ужасная ошибка, больше всего я бы хотел, чтобы этой песни никогда не было. Я приношу всем свои глубочайшие извинения за то, что спел эту песню», — передал Илья Давыдов слова Хованского.

Исполнитель песни, пропагандирующей терроризм, находится сейчас в изоляторе, поэтому не может извиниться перед общественностью лично. Он арестован по части 2 ст. 205 УК РФ (Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

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хованский норд-ост мэддисон
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