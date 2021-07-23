Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июля 13:47
13:42
Происшествия
Прокуратура обжаловала «чрезмерно мягкий» приговор блогеру Эдварду Билу
13:41
Общество
Попова заявила о снижении темпов прироста заболеваемости COVID-19 в России
13:40
Армия
Путин утвердил проведение парада ко Дню ВМФ РФ в Петербурге
13:38
Весь мир
Администрация Байдена опасается нового наплыва мигрантов в США
13:38
Происшествия
Число пострадавших при пожаре в общежитии на Дыбенко возросло до двух
13:37
Экономика
Центробанк России поднял ключевую ставку до 6,5% годовых
13:34
Весь мир
«Талибан» готов к примирению после формирования нового правительства в Афганистане
13:34
Происшествия
Автомобилисты ради спасения ребенка сами сдвинули опрокинувшийся грузовик на Кубани
13:33
Общество
Поляк Даниэль Кавалко рассказал о своей мечте освоить «Дальневосточный гектар»
13:33
Политика
Белорусский публицист Дзермант описал сценарий разворота Минска на Восток
Все новости

Дмитрий Песков заявил, что все страны сталкиваются с допингом
Спорт
Дмитрий Песков заявил, что все страны сталкиваются с допингом
pixabay.com  /  PD

Москва, 23 июля. Россия сталкивается с проявлениями допинга, как и любые другие страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что глава государства Владимир Путин с самого начала говорил о неприемлемости использования запрещенных веществ в спорте. Кроме того, президент обращал внимание на решимость России в борьбе с любыми проявлениями допинга.

«Президент Путин является убежденным сторонником чистого спорта высоких достижений», — подчеркнул Песков.

Ранее дисциплинарный комитет ФИФА принял решение о дисквалификации трех российских игроков: Ивана Князева, Дарьи Мещеряковой и Владимира Обухова. Футболистов признали виновными в нарушении антидопингового регламента.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Дмитрий Песков заявил, что все страны сталкиваются с допингом
песков допинг спорт
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru