Дмитрий Песков заявил, что все страны сталкиваются с допингом

Москва, 23 июля. Россия сталкивается с проявлениями допинга, как и любые другие страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что глава государства Владимир Путин с самого начала говорил о неприемлемости использования запрещенных веществ в спорте. Кроме того, президент обращал внимание на решимость России в борьбе с любыми проявлениями допинга.

«Президент Путин является убежденным сторонником чистого спорта высоких достижений», — подчеркнул Песков.

Ранее дисциплинарный комитет ФИФА принял решение о дисквалификации трех российских игроков: Ивана Князева, Дарьи Мещеряковой и Владимира Обухова. Футболистов признали виновными в нарушении антидопингового регламента.