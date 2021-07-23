Последствия жесткого регулирования рынка криптовалют назвали аналитики

Москва, 23 июля. Регуляторы по всему миру начинают все серьезнее «надавливать» на цифровые активы. Эксперты выяснили, чем это чревато для токенов.

Банк России недавно выступил с призывом об ограничении допуска к фондовым рынкам организаций, работающих с криптовалютой. Инициативу прокомментировали в регуляторе тем, что цифровые инструменты крайне волатильны и могут представлять опасность для людей, не владеющих необходимым инвестиционным опытом.

Европейская комиссия в скором времени будет изучать предложение по блокировке анонимных криптовалютных кошельков. Китайские власти уже запретили майнинг монет в ряде провинций. Об этом пишет «Лайф».

Несмотря на масштабные притеснения по всему миру, криптовалюта не теряет своей перспективности. Если у человека есть доступ к недорогому электричеству, майнинг токенов будет высокоприбыльным бизнесом, полагает глава инвестдепартамента ICB Fund Аарон Хомский.

Тем не менее, тренд на усиление регулирования рынка и взятие под контроль распространения цифровых монет будет присутствовать в ближайшее время, подчеркивает основатель криптовалютной площадки Chatex Владислав Булочников. Это объясняется планами государств по созданию собственных цифровых инструментов.

Таким образом, отмечает Булочников, биткоин, как главная криптовалюта современности, пока что будет оставаться в коридоре от 24 до 35 тыс. долларов. Другие эксперты придерживаются схожего мнения относительно будущего монеты.