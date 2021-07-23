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Владимирская область присоединилась к флешмобу в поддержку россиян на Олимпиаде
Спорт
Владимирская область присоединилась к флешмобу в поддержку россиян на Олимпиаде
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Владимир, 23 июля. Жители Владимирской области присоединились к флешмобу #10ПЕСЕНЧЕМПИОНОВ поддержку российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио.

Акцию предложила запустить Ассоциация студенческих спортивных клубов России. Флешмоб поддержали тысячи молодых людей со всей страны, в том числе молодежь Владимирской области.

Одной из песен проекта стал хит певицы Елки «Все зависит от нас самих». Участники флешмоба перепели известную композицию, исполнив песни на улицах родных городов, пишут «Владимирские ведомости».

Летние Олимпийские игры в Токио должны были пройти в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на этот год. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Церемония открытия состоится 23 июля, в параде примут участие 60 российских атлетов.

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