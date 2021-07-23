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Появилось видео спасения московских туристов в горах КБР
Происшествия
Появилось видео спасения московских туристов в горах КБР

В Кабардино-Балкарии эвакуировали попавших под камнепад туристов. Для транспортировки пострадавших в горы был направлен вертолет МЧС.

Вечером 22 июля группа москвичей попала под камнепад в Черекском ущелье. Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 21.00.

Альпинисты сообщили о том, что трое из них получили травмы.

Для спасения попавших в беду туристов в горы вышли 20 спасателей, также был задействован вертолет.

После успешной эвакуации, пострадавшие были доставлены в больницу города Нальчик. 

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туристы мчс кабардино-балкария ущелье
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