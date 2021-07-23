Вопрос экспорта российского «Спутника V» в Аргентину прокомментировали в Кремле

Москва, 23 июля. Ситуация с поставками «Спутника V» на экспорт — это не срыв, а задержка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вакцинация россиян в приоритете для РФ. Власти Аргентины ранее обратились к РФПИ с просьбой отправить положенные по контракту дозы второго компонента «Спутника V». В противном случае договор может быть расторгнут, сообщила газета La Nacion. Однако позже она заявила, что Аргентина продолжает работать с Россией по вопросам поставки препарата.

«Не срыв, а задержки, ведется напряженная работа», — отметил Дмитрий Песков в рамках ежедневного брифинга с участием представителей ряда СМИ.

Темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в России ускорились, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ. Это свидетельствует о росте сознательности граждан, убеждены в Кремле.