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Вопрос экспорта российского «Спутника V» в Аргентину прокомментировали в Кремле

  /   Обновлено: 23 июля 2021 13:00
Общество
Вопрос экспорта российского «Спутника V» в Аргентину прокомментировали в Кремле
Global Look Press  /  Cover Images/Keystone Press Agency

Москва, 23 июля. Ситуация с поставками «Спутника V» на экспорт — это не срыв, а задержка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вакцинация россиян в приоритете для РФ. Власти Аргентины ранее обратились к РФПИ с просьбой отправить положенные по контракту дозы второго компонента «Спутника V». В противном случае договор может быть расторгнут, сообщила газета La Nacion. Однако позже она заявила, что Аргентина продолжает работать с Россией по вопросам поставки препарата.

«Не срыв, а задержки, ведется напряженная работа», — отметил Дмитрий Песков в рамках ежедневного брифинга с участием представителей ряда СМИ.

Темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в России ускорились, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ. Это свидетельствует о росте сознательности граждан, убеждены в Кремле.

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песков экспорт Спутник V
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