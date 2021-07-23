Татьяна Брухунова показала подросшего сына от Петросяна

Москва, 23 июля. Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала редкую фотографию сына Вагана, которому весной исполнился год.

Супруги стараются держать семейную жизнь в секрете. О рождении наследника звезды сообщили спустя несколько месяцев после того, как малыш появился на свет. Петросян и Брухунова редко делятся с поклонниками кадрами с сыном.

Молодая жена именитого артиста, если и показывает фото ребенка, то это в основном снимки в профиль или со спины. В Stories на своей странице в Instagram звездная мама показала новый кадр. На этот раз она запечатлела ребенка в ярком костюме со спины. Малыш пытается повернуть ключ в замке.

«Как он так быстро вымахал?!» — подписала снимок Брухунова.

О романе Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна стало известно после развода комика с Еленой Степаненко, с которой он прожил несколько десятков лет. Известные юмористы разошлись со скандалом в 2018 году. В конце 2019 года Петросян женился на Брухуновой, а через несколько месяцев после свадьбы у них родился сын.