Все российские вакцины от COVID-19 подходят для ревакцинации. События дня

Лавров заявил о попытках Запада сформировать «пояс нестабильности» вокруг России
Западные политические технологи пытаются расшатать ситуацию в России перед парламентскими выборами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По словам дипломата, Запад намерен сформировать вокруг российского государства «пояс нестабильности».
«Вокруг нас пытаются сформировать «пояс нестабильности», принуждая наших ближайших соседей, братские нам народы делать выбор «либо ты с Западом, либо ты с Российской Федерацией». Хотят осваивать самым разным образом и военным, и экономическим территории вокруг нашей страны», — заявил министр.
Российские вакцины от коронавируса подходят для ревакцинации
Global Look Press / Cover Images/Keystone Press Agency
Все российские вакцины от новой коронавирусной инфекции подходят для повторной вакцинации. Об этом в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе» заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Ведомство рекомендует россиянам ревакцинироваться через шесть месяцев после прививки. Мурашко отметил, что новая вакцина «Спутник Лайт» может быть рекомендована для повторной вакцинации.
«Для повторной вакцинации она может быть рекомендована. И вот первые партии вакцины на этой неделе начали поступать в регионы. Понятно, что производство наращивается, производство будет увеличиваться, но мы видим, что этот препарат себя эффективно зарекомендовал», — отметил министр.
Глава Минздрава также заявил, что итоговые данные об исследовании вакцины «Спутник V» раскроют в октябре, а по остальным российским вакцинам информация появится в конце 2021-го или начале 2022 года.
Железнодорожный мост обвалился из-за дождей в Забайкалье
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Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проверит обрушение железнодорожного моста на перегоне Куэнга — Укурей Транссибирской магистрали. Мост обрушился неподалеку от села Дунаево Сретенского района Забайкальского края в результате сильных осадков. Никто не пострадал. В настоящее время движение по дороге временно приостановлено в обоих направлениях, начаты ремонтные работы с использованием противоразмывного и восстановительного поездов.
Главврач сборной России рассказал о состоянии Гомбоевой
Global Look Press / Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency
Российская лучница Светлана Гомбоева, потерявшая сознание во время олимпийской квалификации по стрельбе из лука, вернется к Олимпийским играм в Токио после того, как восстановит здоровье. Об этом заявил главный врач олимпийской команды Андрей Жолинский.
«Сейчас она чувствует себя хорошо. В настоящее время мы ее посмотрели, она отдыхает. Уверен, что такого больше не повторится. Сейчас скорректируем режим гидратации, водный режим, питьевой режим, [режим] сна и отдыха, и она будет готова к соревнованиям», — рассказал главврач команды.