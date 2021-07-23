Все российские вакцины от COVID-19 подходят для ревакцинации. События дня

«Вокруг нас пытаются сформировать «пояс нестабильности», принуждая наших ближайших соседей, братские нам народы делать выбор «либо ты с Западом, либо ты с Российской Федерацией». Хотят осваивать самым разным образом и военным, и экономическим территории вокруг нашей страны», — заявил министр.

Западные политические технологи пытаются расшатать ситуацию в России перед парламентскими выборами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По словам дипломата, Запад намерен сформировать вокруг российского государства «пояс нестабильности».

Российские вакцины от коронавируса подходят для ревакцинации

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Все российские вакцины от новой коронавирусной инфекции подходят для повторной вакцинации. Об этом в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе» заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Ведомство рекомендует россиянам ревакцинироваться через шесть месяцев после прививки. Мурашко отметил, что новая вакцина «Спутник Лайт» может быть рекомендована для повторной вакцинации.

«Для повторной вакцинации она может быть рекомендована. И вот первые партии вакцины на этой неделе начали поступать в регионы. Понятно, что производство наращивается, производство будет увеличиваться, но мы видим, что этот препарат себя эффективно зарекомендовал», — отметил министр.

Глава Минздрава также заявил, что итоговые данные об исследовании вакцины «Спутник V» раскроют в октябре, а по остальным российским вакцинам информация появится в конце 2021-го или начале 2022 года.