Дайджест для чиновников пополнился статьей Сафронова

Москва, 23 июля. Публикация экс-журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова попала в дайджест для чиновников.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в дайджест для чиновников добавили статью Ивана Сафронова, который обвиняется в государственной измене.

«Да, она включена в дайджест, как обычно, эта статья, поэтому у всех, кто получает эти дайджесты, есть возможность ознакомиться», — подчеркнул Песков.

Бывшего советника руководителя Роскосмоса задержали летом прошлого года и поместили под стражу. Представители ФСБ считают, что журналист передавал секретные сведения о военном сотрудничестве структурам НАТО.