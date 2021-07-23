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Дайджест для чиновников пополнился статьей Сафронова

  /   Обновлено: 23 июля 2021 12:39
Происшествия
Дайджест для чиновников пополнился статьей Сафронова
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 23 июля. Публикация экс-журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова попала в дайджест для чиновников.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в дайджест для чиновников добавили статью Ивана Сафронова, который обвиняется в государственной измене.

«Да, она включена в дайджест, как обычно, эта статья, поэтому у всех, кто получает эти дайджесты, есть возможность ознакомиться», — подчеркнул Песков.

Бывшего советника руководителя Роскосмоса задержали летом прошлого года и поместили под стражу. Представители ФСБ считают, что журналист передавал секретные сведения о военном сотрудничестве структурам НАТО.

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