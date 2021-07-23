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«Пересечений быть не должно»: Песков рассказал о функциях полпредов и кураторов регионов

  /   Обновлено: 23 июля 2021 12:44
Политика
«Пересечений быть не должно»: Песков рассказал о функциях полпредов и кураторов регионов
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 23 июля. Полномочные представители президента России в регионах и вице-премьеры, за которыми закреплено кураторство субъектов, выполняют разные функции. Их работа не имеет пересечений.

Под общим регулированием полпредов находятся социальная сфера, силовые ведомства и внутренняя политика. Задача кураторов регионов заключается в контроле реализации национальных целей развития и новых предложений, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Спикер уточнил, что никаких пересечений и проблем в этой работе быть не должно.

Ранее в Кремле подчеркнули, что курирующие регионы вице-премьеры не будут брать на себя обязанности полпредов. Последние занимаются общей координацией работы органов, уточнил Песков.

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россия песков кураторы
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