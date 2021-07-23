«Пересечений быть не должно»: Песков рассказал о функциях полпредов и кураторов регионов

Москва, 23 июля. Полномочные представители президента России в регионах и вице-премьеры, за которыми закреплено кураторство субъектов, выполняют разные функции. Их работа не имеет пересечений.

Под общим регулированием полпредов находятся социальная сфера, силовые ведомства и внутренняя политика. Задача кураторов регионов заключается в контроле реализации национальных целей развития и новых предложений, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Спикер уточнил, что никаких пересечений и проблем в этой работе быть не должно.

Ранее в Кремле подчеркнули, что курирующие регионы вице-премьеры не будут брать на себя обязанности полпредов. Последние занимаются общей координацией работы органов, уточнил Песков.