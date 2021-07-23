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Украина в истерике: зачем Киев перевел борьбу за «Северный поток — 2» в овертайм
Политика
Украина в истерике: зачем Киев перевел борьбу за «Северный поток — 2» в овертайм
Федеральное агентство новостей  / 

Украина уже много лет используется для давления на Россию. Киев полностью устраивает эта роль, считают опрошенные ФАН политологи и журналисты.

Украина хочет реванша

Соглашение между Германией и Соединенными Штатами по «Северному потоку — 2» не остановит Украину в борьбе против газопровода. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Вчера игра не завершилась, она была переведена в овертайм. Есть еще два тайма и серия пенальти, чтобы максимально защитить Украину», — сказал Кулеба, добавив, что соглашение — это «не конец истории».

Украина в истерике

Политолог Андрей Иванов заметил, что у Украины не так много влияния на международной арене, чтобы отстаивать свои интересы. Эти интересы тоже весьма сомнительны с точки зрения логики и простого здравого смысла.

«Мол, Россия — враг, и нам должна. Логика, подчеркну, очень странная. Но не стоит забывать, что Украина уже много лет используется для давления на Россию. Киев полностью устраивает эта роль. Но ведь правда, что отношения между Россией и Западом сегодня плохие. И я уверен, что Германия сама будет еще много раз делать попытки затормозить запуск «Северного потока — 2». Потому что ФРГ не может не прислушиваться к США. И Украина в этом плане очень удобна. В Киеве политики просто пиарятся. Но и рассчитывать на честность западных государств не стоит», — пояснил Андрей Иванов.

Украина в истерике: зачем Киев перевел борьбу за «Северный поток — 2» в «овертайм»
Global Look Press  / Nord Stream AG

У кандидата исторических наук, главного редактора журнала «Архонт» Антона Бредихина сложилось впечатление, будто российским газом владеет Украина. Иначе эту истерику не понять.

«Безусловно, Киев теперь будет активнее просить деньги у ЕС. И давать станут чаще. Так что здесь Украина явно в выигрыше, да и кредитов прибавится. К России это никакого отношения иметь не будет. Серии пенальти явно не предвидится, наоборот, падение украинского бюджета еще ниже. Так что ждем 15 млн украинских граждан на выдачу российского гражданства», — заключил Антон Бредихин.

Строительство «Северного потока — 2» близится к окончанию: в начале июня технически завершилась укладка первой нитки, вторую могут достроить за полтора-два месяца.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включал в себя введение санкций в отношении проекта.

Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

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Все новости / Политика / Украина в истерике: зачем Киев перевел борьбу за «Северный поток — 2» в овертайм
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