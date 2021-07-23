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Сорвавшийся с крыши металлопрофиль убил гражданина Украины во время ремонта лифта
Происшествия
Сорвавшийся с крыши металлопрофиль убил гражданина Украины во время ремонта лифта
Пресс-служба мэрии Воркуты  / 

Химки, 23 июля. Гастарбайтер с Украины погиб во время ремонта лифта. Как стало известно ФАН, на территории России мужчина находился без регистрации.

В дежурную часть полиции Химок 22 июля около 10:30 поступило сообщение об обнаружении в шахте лифта тела мужчины. На место происшествия, в микрорайон Левобережный, выдвинулась оперативно-следственная группа. Силовики произвели осмотр тела погибшего, близлежащую территорию и пришли к выводу, что причиной смерти рабочего стала слабо закрепленная металлическая конструкция крыши.

По данному факту была организована проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

«41-летний гражданин Украины находился в России без регистрации, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — В тот день жители дома позвонили в компанию, которая занимается ремонтом лифтового оборудования и сообщили о поломке. Руководитель компании отправил ремонтировать неисправный механизм сотрудника. Во время его работы ветром с крыши сорвало металлический профиль».

Мужчина от полученной травмы погиб на месте. Врачам скорой медицинской помощи оставалось лишь констатировать его смерть.

«Металлический профиль как лезвие, прошелся по голове рабочего. Не спасла даже каска. Сейчас мы выясняем обстоятельства, почему гражданина Украины трудоустроили без соответствующих документов и соблюдались ли меры безопасности труда во время проведения ремонтных работ», — дополнил источник.

Тело погибшего гастарбайтера направили в морг для вскрытия. Точные причины смерти мужчины станут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы. С места происшествия правоохранители изъяли следы бурого вещества, похожего на кровь, фрагмент металлоконструкции и паспорт погибшего.

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украина смерть химки гастарбайтер
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