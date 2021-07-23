Турция строит стену на границе с Ираном на фоне наплыва афганских беженцев

Ван, 23 июля. Анкара ускорила строительство 63-километровой бетонной стены на границе между Ираном и турецкой провинцией Ван на фоне притока беженцев из Афганистана.

Физический барьер возводится с целью предотвращения незаконной миграции, прекращения контрабандной деятельности и устранения угрозы со стороны бойцов «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которую Турция признает террористической организацией.

О начале возведения объекта было объявлено 10 мая. Сообщается, что установка трехкилометровой секции ограждений уже завершена. Было вырыто 110 км траншей. Высота каждой бетонной плиты составляет 3 метра, ширина — 2,8 метра, вес — 7 тонн. Стена включает сторожевые вышки, прожекторы, системы наблюдения и охранную тропу для патрулирования.

Türkiye-İran sınırında hummalı çalışma. Terör, kaçakçılık ve sınır güvenliği için Van'da sınır hattı boyunca 110 kilometre hendek kazıldı ve modüler duvarların 3 kilometrelik bölümü tamamlandı. Duvarlar sayesinde tüm yasadışı geçişlerin engellenmesi bekleniyor. pic.twitter.com/A9PMWdrlFK — Habertürk TV (@HaberturkTV) July 22, 2021

«Конфликт в Афганистане, а также нелегальная миграция из-за нестабильности в ряде государств время от времени отражаются и на нашей стране. На данный момент турецкие вооруженные силы прилагают большие усилия для обеспечения безопасности границ. Мы полны решимости в этом вопросе. Мы также проводим необходимые процедуры в отношении мигрантов, пытающихся проникнуть в Турцию, как в рамках судебных, так и административных процедур. Мы доставляем их в специальные центры депортации, чтобы они могли вернуться в свою страну», — сообщил глава администрации района Чалдыран в провинции Ван Юсуф Дурани Динч агентству Anadolu.

❝Çalışmalar 3 etap şeklinde sürdürülüyor❞



Van-İran sınırı beton duvar, hendek ve kulelerle 'geçilmez' olacak https://t.co/ZIrvhae7M5 pic.twitter.com/abw9sWKZxg — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) July 21, 2021

Примечательно, что за последние несколько лет Турция построила аналогичную стену длиной 837 км на границе с Сирией.

Наплыв афганцев

Провинция Ван имеет самую протяженную границу с Ираном — 295 километров. По сообщениям СМИ, порядка 1000 бойцов РПК базируются в лагерях, расположенных в Исламской Республике на границе с Турцией. Как неоднократно заявляла Анкара, боевики курдской организации периодически совершают атаки на ее территорию из Ирана, а затем отступают обратно.

Тем не менее ускорение строительства физического барьера связано именно с наплывом беженцев из Афганистана на фоне вывода войск США и продвижения боевиков движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). Люди спасаются от насилия и боевых действий, они направляются в сторону Европы в поисках лучшей жизни. Большая часть незаконных проникновений на территорию Турции из Ирана осуществляется именно через провинцию Ван.

Van’ın dört bir yanından ülkemize giriş yapan Afgan mülteciler. pic.twitter.com/sublyLb14b — ????Muhbir (@AjansMuhbir) July 19, 2021

Ранее многочисленные кадры в социальных сетях, на которых были запечатлены десятки афганцев, свободно проникающих на турецкую территорию, вызвали негативную реакцию общественности. Националистически настроенные пользователи Сети из Турции даже объявили кампанию против «гостей» из южноазиатского государства.

Сначала в МВД страны отвергли подлинность видеозаписей, но затем администрация провинции Ван объявила, что задержала почти 1 500 афганцев.

По данным ООН, в 2020 году в Турции официально находились 116 тысяч выходцев из Афганистана. Однако эта цифра учитывает только легальных резидентов и поэтому в значительной степени занижена. По оценкам властей, афганцы составляют большинство нелегальных мигрантов. По разным оценкам, в республике пребывают около 800 тысяч граждан Афганистана, а каждым днем это число увеличивается.

1 Организация запрещена на территории РФ.