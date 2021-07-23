Московский «Спартак» представил форму на сезон-2021/22

Москва, 23 июля. «Спартак» презентовал два комплекта формы на новый сезон от американской фирмы Nike.

Пресс-служба московского «Спартака» на официальном YouTube-канале клуба опубликовала ролик, в котором представила новые комплекты игровой формы. В ней столичный клуб будет выступать в чемпионате России и квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Домашняя экипировка «Спартака» выполнена в традиционном стиле — красная футболка с горизонтальной белой полосой, а также белые шорты. На майке есть воротник.

Гостевой комплект посвящен молодому поколению и болельщикам красно-белых. Он также выполнен в классическом стиле — белая футболка и красные шорты.

В следующем году «Спартак» отметит 100-летие клуба. Новый сезон РПЛ московский клуб начнет с матча в Казани. Игра с «Рубином» состоится 24 июля.В прошлом сезоне «Спартак» занял второе место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее УЕФА уточнил дату и время начала матча «Спартака» и «Бенфики» в Москве. Игра третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена».