Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июля 13:46
13:42
Происшествия
Прокуратура обжаловала «чрезмерно мягкий» приговор блогеру Эдварду Билу
13:41
Общество
Попова заявила о снижении темпов прироста заболеваемости COVID-19 в России
13:40
Армия
Путин утвердил проведение парада ко Дню ВМФ РФ в Петербурге
13:38
Весь мир
Администрация Байдена опасается нового наплыва мигрантов в США
13:38
Происшествия
Число пострадавших при пожаре в общежитии на Дыбенко возросло до двух
13:37
Экономика
Центробанк России поднял ключевую ставку до 6,5% годовых
13:34
Весь мир
«Талибан» готов к примирению после формирования нового правительства в Афганистане
13:34
Происшествия
Автомобилисты ради спасения ребенка сами сдвинули опрокинувшийся грузовик на Кубани
13:33
Общество
Поляк Даниэль Кавалко рассказал о своей мечте освоить «Дальневосточный гектар»
13:33
Политика
Белорусский публицист Дзермант описал сценарий разворота Минска на Восток
Все новости

Московский «Спартак» представил форму на сезон-2021/22
Спорт
Московский «Спартак» представил форму на сезон-2021/22
spartak.com  /  Сайт футбольного клуба Спартак-Москва

Москва, 23 июля. «Спартак» презентовал два комплекта формы на новый сезон от американской фирмы Nike.

Пресс-служба московского «Спартака» на официальном YouTube-канале клуба опубликовала ролик, в котором представила новые комплекты игровой формы. В ней столичный клуб будет выступать в чемпионате России и квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Домашняя экипировка «Спартака» выполнена в традиционном стиле — красная футболка с горизонтальной белой полосой, а также белые шорты. На майке есть воротник.

Гостевой комплект посвящен молодому поколению и болельщикам красно-белых. Он также выполнен в классическом стиле — белая футболка и красные шорты.

В следующем году «Спартак» отметит 100-летие клуба. Новый сезон РПЛ московский клуб начнет с матча в Казани. Игра с «Рубином» состоится 24 июля.В прошлом сезоне «Спартак» занял второе место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее УЕФА уточнил дату и время начала матча «Спартака» и «Бенфики» в Москве. Игра третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена».

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Московский «Спартак» представил форму на сезон-2021/22
футбол спартак форма презентация рпл
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru