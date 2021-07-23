Чудовищная провокация: Соловьев оценил закон Зеленского о коренных народах Украины

Подписанный Владимиром Зеленским закон о коренных народах Украины запустил механизмы дискриминации. Это чудовищная провокация и позор для страны. Таким мнением с ФАН поделился заслуженный юрист России, общественный деятель Иван Соловьев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 21 июля подписал закон о коренных народах страны. Документ гласит, что коренными народами украинского государства, которые были сформированы на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы и крымчаки. Русские считаться коренным народом не могут. Закон вступил в силу 23 июля.

«Подписание данного закона со всей наглядностью подтверждает правильность выбора, который сделали крымчане в 2014 году, а также дает силы нашим братьям на Донбассе со всей жесткостью и в дальнейшем отстаивать свою независимость от действующего украинского националистического режима. Механизмы дискриминации, которые запускаются данным законом, направлены в первую очередь против всего, к чему можно применить прилагательное «русский». Это русский язык, русский мир, русский человек, русская семья, русская культура и так далее», — заявил ФАН Иван Соловьев.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Общественный деятель назвал подписание закона позором для государства, где большинство населения думает на русском языке.

«Позор для страны, где смешанные браки являются повсеместно распространенным явлением и где находятся миллионы русских могил, в том числе тех, кто пал смертью храбрых, защищая эту землю от иноземных захватчиков. Позор тем, кто согласился на эту чудовищную провокацию, направленную на дальнейшее разобщение братских народов», — поделился мнением Соловьев.

В Крыму ранее отреагировали на подписание Зеленским закона о коренных народах Украины. Байрам Чиленгиров, который всю жизнь прожил в Симферополе, рассказал, что при Украине к крымским татарам относились, мягко говоря, никак, а в некоторых случаях — даже с пренебрежением. Собеседник издания считает, что Киеву на самом деле по-прежнему плевать на перечисленные в законе народы, а подобные действия со стороны Украины являются самым обычным популизмом.