Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июля 15:18
15:16
Происшествия
Полиция Петербурга задержала "заработавшую" на пенсионерах 10 млн рублей банду
15:16
Происшествия
Апелляция прокуратуры на «мягкий» приговор Эдварду Билу рассмотрит Пресненский суд
15:12
Происшествия
Металлический ангар полыхает в Шушарах
15:11
Экономика
Председатель ЦБ РФ показалась общественности с брошью в виде дождевой тучи
15:10
Общество
Расписание движения поездов на Дальнем Востоке уточнили в РЖД
15:10
Политика
Философ Дзермант разъяснил слова Лукашенко об опасности возникновения третьей мировой войны
15:09
Общество
Сточные воды в Самаре начнут очищать ультрафиолетом вместо хлорки
15:05
Общество
Более трех тысяч дончан ждут вакцинации в очереди
15:04
Общество
С небес на землю: как и когда отмечается День парашютиста в России
15:04
Спорт
Самбист прокомментировал объяснение МОК по Крыму на сайте Олимпиады
Все новости

Чудовищная провокация: Соловьев оценил закон Зеленского о коренных народах Украины
Политика
Чудовищная провокация: Соловьев оценил закон Зеленского о коренных народах Украины
Федеральное агентство новостей  / 

Подписанный Владимиром Зеленским закон о коренных народах Украины запустил механизмы дискриминации. Это чудовищная провокация и позор для страны. Таким мнением с ФАН поделился заслуженный юрист России, общественный деятель Иван Соловьев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 21 июля подписал закон о коренных народах страны. Документ гласит, что коренными народами украинского государства, которые были сформированы на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы и крымчаки. Русские считаться коренным народом не могут. Закон вступил в силу 23 июля.

«Подписание данного закона со всей наглядностью подтверждает правильность выбора, который сделали крымчане в 2014 году, а также дает силы нашим братьям на Донбассе со всей жесткостью и в дальнейшем отстаивать свою независимость от действующего украинского националистического режима. Механизмы дискриминации, которые запускаются данным законом, направлены в первую очередь против всего, к чему можно применить прилагательное «русский». Это русский язык, русский мир, русский человек, русская семья, русская культура и так далее», — заявил ФАН Иван Соловьев.

Чудовищная провокация: Соловьев оценил закон Зеленского о коренных народах Украины
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Общественный деятель назвал подписание закона позором для государства, где большинство населения думает на русском языке.

«Позор для страны, где смешанные браки являются повсеместно распространенным явлением и где находятся миллионы русских могил, в том числе тех, кто пал смертью храбрых, защищая эту землю от иноземных захватчиков. Позор тем, кто согласился на эту чудовищную провокацию, направленную на дальнейшее разобщение братских народов», — поделился мнением Соловьев.

В Крыму ранее отреагировали на подписание Зеленским закона о коренных народах Украины. Байрам Чиленгиров, который всю жизнь прожил в Симферополе, рассказал, что при Украине к крымским татарам относились, мягко говоря, никак, а в некоторых случаях — даже с пренебрежением. Собеседник издания считает, что Киеву на самом деле по-прежнему плевать на перечисленные в законе народы, а подобные действия со стороны Украины являются самым обычным популизмом.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Чудовищная провокация: Соловьев оценил закон Зеленского о коренных народах Украины
россия украина владимир зеленский иван соловьев закон о коренных народах
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru