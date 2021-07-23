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«Талибан» готов к примирению после формирования нового правительства в Афганистане

  /   Обновлено: 23 июля 2021 13:37
Весь мир
«Талибан» готов к примирению после формирования нового правительства в Афганистане
twitter.com  /  @BhitanniKhannn

Кабул, 23 июля. Официальный представитель политического офиса движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) Сухейль Шахин в интервью Associated Press заявил, что боевики сложат оружие после формирования в Кабуле нового правительства, приемлемого для обеих сторон конфликта.

«Я хочу пояснить, что мы не верим в монополию власти, потому что любые правительства в Афганистане, которые стремились к этому, не достигли успеха. По этой причине мы не хотим повторять их путь», — сказал он.

По словам Шахина, переговоры являются хорошей инициативой. Но до тех пор, пока действующий президент Афганистана Ашраф Гани остается у власти, любые требования о прекращении огня для талибов равнозначны призывам к их капитуляции.

До заключения перемирия между противниками должно быть достигнуто соглашение о новом правительстве, которое сможет представлять интересы всех сторон конфликта.

«Тогда войны не будет», — подчеркнул Шахин.

Касаясь вопросов о соблюдении прав женщин, которые вызывают обеспокоенность правозащитных организаций, он заверил, что при новом альтернативном руководстве им будет разрешено работать, обучаться и участвовать в политике, но придется носить хиджаб или платок. Также женщинам не потребуется сопровождение родственника-мужчины для выхода из дома, что практикуется рядом наиболее религиозных мусульманских стран.

Сухейль Шахин указал на то, что в районах, над которыми талибы недавно установили контроль, все муниципальные заведения работают в прежнем режиме, в том числе с участием женщин и девочек. Однако ряд полевых командиров движения, проигнорировавших приказ о недопустимости репрессий и радикальных мер в отношении населения, предстал за это перед трибуналом.

Говоря о текущей обстановке на поле боя, он подчеркнул, что, несмотря на отсутствие планов по захвату столицы, движение в состоянии сделать это, особенно с учетом нового оружия и техники, добытых в районах, недавно взятых боевиками под контроль.

Отдельно представитель радикального движения отметил, что большая часть занятых талибами территорий досталась им мирным путем, а не в результате боевых действий.

«Те районы, которые к нам перешли, и те подразделения, что встали на нашу сторону, сделали это при посредничестве народа, после переговоров. Они не были повержены в боях. Иначе нам было бы очень тяжело захватить 194 района всего за восемь недель», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь «Талибана» Забиулла Муджахид сообщил, что движение установило контроль приблизительно над 90% государственных границ Афганистана с соседними странами.

При этом талибы неоднократно заверяли, что не станут предпринимать каких-либо агрессивных шагов против других государств.

Также Муджахид выразил готовность его стороны сотрудничать с Турцией, но счел ошибочным решение Анкары оставить свои подразделения на территории аэропорта Кабула.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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