Баранец назвал условие для размещения ракет НАТО на территории Украины

Москва, 23 июля. Запад осознает последствия размещения ракет на Украине, поэтому вряд ли решится на подобный шаг. Такое мнение высказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

По его словам, вероятность такого развития событий крайне мала. Но даже не потому что развертывание западных комплексов противоречит Конституции Украины, которая давно, по сути, превратилась в «конституцию НАТО». Просто Запад опасается реакции Москвы. Даже в США американцы уверены, что додуматься до такого шага может только «самая взбалмошная голова».

«Если мы очень хотим разозлить Кремль, порвать совершенно все отношения с Россией, если у нас найдутся в Пентагоне идиоты, которые захотят реализовать эту страшную идею, то такое возможно», —процитировал американские СМИ Баранец.

При этом военный обозреватель «КП» напомнил, что Россия сразу обозначила размещение натовских ракет на Украине как красную линию, которую Западу не стоит переходить.

Ранее американские военные аналитики отмечали, что Украина, Литва, Польша и США отработают приемы нападения на Россию в ходе учений «Три меча — 2021». В то же время Великобритания призвала Североатлантический альянс прочертить на Украине некие красные линии для РФ, передает RT.