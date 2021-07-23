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Бородатый злоумышленник изнасиловал школьницу в магазине под Петербургом

  /   Обновлено: 23 июля 2021 12:10
Происшествия
Бородатый злоумышленник изнасиловал школьницу в магазине под Петербургом
pxhere.com

Санкт-Петербург, 23 июля. Жительница города Сланцы в Ленобласти обратилась в полицию. Она рассказала, что ее 13-летнюю дочь изнасиловал бородатый мужчина.

Заявительница уточнила, что девочка находилась возле местного магазина, когда к ней подкрался незнакомец и, применив физическую силу, через черный ход завел подростка на территорию торговой точки. Там он надругался над жертвой, после чего школьнице удалось сбежать, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Полицейские выяснили, что видеонаблюдение на прилегающей территории отсутствует. Злоумышленник имеет бороду, черные брови и вытянутое лицо. В момент преступления на нем была футболка темно-зеленого цвета, штаны темно-синего цвета и черные кроссовки.

Еще один случай изнасилования произошел в Приморье. Там охранник садового товарищества совершил действия сексуального характера по отношению к дачнице и уехал на ее машине.

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ленобласть изнасилование полиция
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