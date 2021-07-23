Пушков назвал неудачным выпадом заявление Теда Круза по «СП-2»

Москва, 23 июля. Заявление американского сенатора Теда Круза о «Северном потоке — 2» является не более, чем выпадом против администрации демократов, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.

Американец недавно заявил, что следующий президент Соединенных Штатов будет от Республиканской партии и вернет санкции в отношении газопровода.

«Сенатор Круз слишком далеко заглядывает — за линию политического горизонта», — написал Пушков в Telegram-канале.

Российский сенатор добавил, что бывшему президенту США, республиканцу Дональду Трампу будет очень сложно на предстоящих выборах, поэтому прогноз Круза весьма спорен. Что касается санкций, то после достройки «Северного потока — 2» их вряд ли будет кто-то вводить.

«Так что заявление Круза — не более, чем выпад против администрации демократов. И не самый удачный», — отметил член Совфеда.

Алексей Пушков до этого напомнил, когда Соединенные Штаты стали рассматривать Россию в качестве противника. По словам сенатора, это произошло еще при второй администрации Джорджа Буша-младшего. Тогда госсекретарь США Кондолиза Райс объявила, что российская доктрина «многополярного мира» противоречит американскому лидерству.