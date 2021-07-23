Лавров надеется, что обострение в Афганистане не приведет к агрессии против ОДКБ

Москва, 23 июля. Россия надеется, что никто не решит проявить агрессию против стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности на фоне обострения в Афганистане.

Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он выразил надежду на то, что «никому в голову не придет» совершить такой шаг, учитывая, что все обязательства России в рамках ОДКБ остаются в силе.

«Конечно, мы очень твердо надеемся, что никому в голову не придет испытывать на прочность Договор о коллективной безопасности», — указал глава МИД.

Ранее ФАН отмечал, что ситуация в Афганистане становится проверкой на прочность для ОДКБ. При этом Россия намерена и в дальнейшем поддерживать Таджикистан в вопросе обеспечения безопасности границы с афганским государством, передает RT.