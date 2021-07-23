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Сергей Лавров оценил мем про российскую сборную на Играх в Токио

  /   Обновлено: 23 июля 2021 12:10
Спорт
Сергей Лавров оценил мем про российскую сборную на Играх в Токио
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Токио, 23 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил не только мем про национальную сборную на Олимпиаде в Токио, но и поддержал спортсменов.

Лавров рассказал, что мемы про российскую сборную на Играх стали появляться в Сети после того, как команда получила название ROC.

«Я уже видел остроумные мемы, взяты слова из американской песни We will rock you. Переводится это как «Мы вас разгромим»», — цитирует Лаврова Telegram-канал «Единая Россия. Официально».

По словам министра, россияне теперь обязаны прикладывать дополнительные усилия и всех побеждать из-за одобренной аббревиатуры. Открытие Олимпиады состоится 23 июля, в параде примут участие в том числе 60 спортсменов из России.

Напомним, что в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит конференция СМИ, посвященная летним Олимпийским играм. Посмотреть эфир можно на сайте Федерального агентства новостей.

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