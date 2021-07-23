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Российский ученый Романов рассказал о приближении новых штаммов коронавируса

  /   Обновлено: 23 июля 2021 12:05
Общество
Российский ученый Романов рассказал о приближении новых штаммов коронавируса
pixabay.com

Новосибирск, 23 июля. Кандидат медицинских наук Вячеслав Романов представил доклад о приближении новых мутаций коронавируса. Среди них лямбда-штамм и другие.

Существуют тысячи штаммов SARS-CoV-2. Однако они не влияют на тяжесть или распространенность инфекции. Чаще всего штаммы коронавируса получают названия по месту их секвенирования. Британский вариант COVID-19 пришел из США, но секвенировали его в Великобритании.

«У Delta распространенность уже до 80%. Это значит — если зараженный человек войдет в комнату с 10 здоровыми людьми — 8 из них заразятся», — рассказал Романов в рамках заседания Ассоциации руководителей медицинских организаций Сибири.

Пока неизвестно, придет ли какой-либо из таких штаммов, как «Йота», «Каппа», «Лямбда», в Россию, отметил Вячеслав Романов. Все мутации попадают в РФ из Европы. Некоторые из этих штаммов выявлены позже «Дельты». О «Лямбде» специалисты узнали относительно недавно.

На фоне появления ряда штаммов коронавируса в России зарегистрировали новую тест-систему для их выявления. Ее разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Тест-система позволит выявлять штаммы от «Альфы» до «Дельты».

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