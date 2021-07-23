Названы пять особенностей русских, которые бесят американцев

Москва, 23 июля. Приезжающие в Россию американцы отмечают разницу менталитетов между жителями двух стран. Гости из США поделились, какие особенности русских их раздражают.

На первом месте среди привычек, которые не нравятся американцам, стоит манера поведения. Женщины в США протягивают руку для приветствия наравне с мужчинами, у русских принято более тесное общение. Американцы очень трепетно относятся к личному пространству, для них неприемлем близкий контакт с малознакомым человеком, например, поцелуи в щеку при прощании или стояние вплотную в очереди.

Русские не ценят время. Жители Америки планируют свои дела заранее, ведут ежедневники. Иностранцы очень пунктуальны, для них время дорого. В России могут назначить встречу в тот же день, когда хотят договориться о ней.

«Складывается впечатление, что мы непредсказуемая нация», — пишет автор блога «Покоряем» в своем материале.

Привычка русских разуваться на входе в квартиру удивляет не только американцев. В США не принято снимать обувь, исключение делается только когда в доме маленькие дети.

Иностранцы часто отмечают, что русские мало улыбаются, поэтому у них складывается ощущение, что в России все угрюмые и озабоченные. Некоторые американцы принимают это на свой счет, но большинство думает, что русские невежливые. Это объясняется разницей менталитетов, россияне настораживаются при виде «улыбки из вежливости».

Иностранцев бесит бумажная волокита в России, процедура оформления документов может затянуться и превратиться в квест. Даже для получения посылки требуется паспорт, сетуют американцы.

Граждане Америки уверены, что русские холодны к чужим детям. В России не принято проявлять излишнее внимание к не своим детям, в США взять на руки чужого ребенка считается нормальным.

Однако в России есть то, что ценят не только американцы. Красота славянских девушек известна по всему миру. Автор отмечает, что дело не только в природных данных, но и в умении ухаживать за собой. Юные россиянки учатся этому с младых лет, тогда как в Америке лет до 30-ти не принято следить за внешностью. На улицах американских городов можно встретить полных и зачастую неопрятных женщин. В Америке очень популярно феминистическое движение, поэтому словосочетание «слабый пол» в отношении россиянок очень удивляет иностранцев. В США за это можно схлопотать иск.

Ну и самое сложное для американцев — это русский язык. Для них он звучит, как постоянно повторяющиеся слова, которые довольно сложно произнести.

«Действительно русский язык один из самых сложных в мире... Падежи и склонения могут быть по силам только сильным духом иностранцам», — иронизирует автор блога.

Американцы после переезда в Россию, помимо разницы в менталитете, отмечают еще отличия во вкусовых восприятиях. Блогер из США Джейкоб регулярно публикует материалы о том, что нового он попробовал. Недавно он поделился впечатлениями от дегустации парного молока.