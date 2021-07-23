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Момент жуткого ДТП с погибшей семьей в Ульяновске попал на видео

  /   Обновлено: 23 июля 2021 11:59
Происшествия
Момент жуткого ДТП с погибшей семьей в Ульяновске попал на видео
instagram.com  /  Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Ульяновск, 23 июля. Автомобилист заснял на видеорегистратор момент аварии, которую устроил водитель КамАЗа. Жертвами стали три человека.

На кадрах видно, как по правой полосе на большой скорости едет КамАЗ. Впереди слегка притормозил легковой автомобиль Kia Rio. Мужчина за рулем КамАЗа, не сбавляя скорости, ударил иномарку и «впечатал» ее в остановившийся впереди грузовик. Легковой автомобиль в мгновение превратился в груду железа. Машину виновника вынесло на левую полосу.

Водитель Kia Rio умер на месте ДТП, в больнице скончались его супруга и маленькая дочь. Виновник аварии был за рулем пьяный.

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авария видео смерть грузовик
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