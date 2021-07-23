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Полиция заинтересовалась видео с восьмилетним сыном экс-участника «Дома-2» за рулем

  /   Обновлено: 23 июля 2021 12:02
Происшествия
Полиция заинтересовалась видео с восьмилетним сыном экс-участника «Дома-2» за рулем
пресс-служба администрации Краснодара

Москва, 23 июля. Сотрудники Госавтоинспекции инициировали доследственную проверку видео с участием «сетевого предпринимателя» Антона Гусева, который посадил восьмилетнего сына за руль машины.

Полицейские в ходе проверки установили, что инцидент произошел на территории Московской области. Гусев, бывший участник проекта «Дом-2», снял ролик и выложил его на своей странице в социальных сетях, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Мальчик находился на коленях у отца и управлял иномаркой, когда они катались по городу. Ролик вызвал вопросы у столичных правоохранителей. Против звезды могут возбудить дело об административном правонарушении. Блогеру может грозить наказание в виде штрафа.

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москва гусев блогер
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