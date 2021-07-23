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Экс-боксер до смерти избил оппонента своего приятеля в Марксе
Происшествия
Экс-боксер до смерти избил оппонента своего приятеля в Марксе
pexels.com  /  it's me neosiam

Саратов, 23 июля. Правоохранители задержали мужчину, который ввязался в пьяную драку и убил жителя Саратовской области.

Сотрудники правоохранительных органов арестовали в Марксе ранее судимого мужчину. Его обвиняют в том, что он нанес смертельные травмы обидчику своего друга.

По данным правоохранителей, происшествие случилось ночью 18 июня на проспекте Строителей в Марксе. Злоумышленник выпивал в гостях у приятеля. Через некоторое время к ним присоединился еще один мужчина, он вспылил и набросился на хозяина квартиры. За него вступился приятель, который ранее занимался боксом. Удары бывшего спортсмена оказались смертельными для 53-летнего мужчины.

Еще одна драка произошла в Казани. Дебоширов задержали.

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боксер избиение саратовская область
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