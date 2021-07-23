Глава Минвостокразвития России заболел коронавирусом

Москва, 23 июля. Коронавирусную инфекцию выявили у главы Минвостокразвития России Алексея Чекункова.

В данный момент глава министерства работает дистанционно. По данным медиков, Чекунков чувствует себя нормально, сообщили в пресс-службе министерства.

«Министр получил положительный результат теста на COVID-19, находится на самоизоляции», — добавили в пресс-службе.

В данный момент вакцинация является единственным способом справиться с распространением коронавируса. Кроме того, все российские препараты для вакцинации от COVID-19 подходят для повторных прививок. Дело в том, что титр антител к COVID-19 неизбежно падает в организме с течением времени.