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Глава Минвостокразвития России заболел коронавирусом

  /   Обновлено: 23 июля 2021 11:52
Общество
Глава Минвостокразвития России заболел коронавирусом
primorsky.ru  /  Правительство Приморского края

Москва, 23 июля. Коронавирусную инфекцию выявили у главы Минвостокразвития России Алексея Чекункова.

В данный момент глава министерства работает дистанционно. По данным медиков, Чекунков чувствует себя нормально, сообщили в пресс-службе министерства.

«Министр получил положительный результат теста на COVID-19, находится на самоизоляции», — добавили в пресс-службе.

В данный момент вакцинация является единственным способом справиться с распространением коронавируса. Кроме того, все российские препараты для вакцинации от COVID-19 подходят для повторных прививок. Дело в том, что титр антител к COVID-19 неизбежно падает в организме с течением времени.

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