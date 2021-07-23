После сделки по «СП-2» у Украины остались только политические обещания Запада

Россия никогда не шантажировала их ни в правовом, ни в политическом поле. Надежность поставок недорогого и экологически чистого российского газа оказалась намного важнее политических многоходовок и интриг. Такое мнение в комментарии ФАН высказал экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

Компенсация для Киева

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала, на какую компенсацию рассчитывают украинские власти из-за достройки «Северного потока — 2».

«В первую очередь это пакет энергетических решений. Это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта», — заявила она.

Global Look Press / Stefan Sauer/dpa

Кроме того, по ее утверждению, Киев должен получить «гарантии, а не договоренности», касающиеся «территориальной целостности и суверенитета».

«А также выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом», — добавила Стефанишина.

Важнее политических интриг

Как отметил Андрей Лобода, политическая сделка между США и Германией по газопроводу «Северный поток — 2», похоже, была нейтрально воспринята во многих странах мира. Она получила широкую поддержку Берлина и Москвы и оставила в меньшинстве самых недовольных — Киев и Варшаву. У каждой заинтересованной страны есть свои мотивы, однако всем следовало бы считаться с новыми геоэкономическими реалиями: через Турцию и Германию российский газ уже давно поступает европейским потребителям, Россия никогда не шантажировала их ни в правовом, ни в политическом поле. Надежность поставок недорогого и экологически чистого российского газа оказалась намного важнее политических многоходовок и интриг. Здравый экономический смысл победил политические интриги и лоббизм.

«С моей точки зрения, Германия уже в следующем году превратится в крупнейшую западноевропейскую энергетическую державу. Создаваемый газовый хаб позволит крупнейшей экономике ЕС получать сверхприбыли и устойчиво развивать экономику. Я бы посочувствовал в этой ситуации лишь двум странам — России и Украине. На фоне политического разлада, спонсируемого Западом, ситуация могла бы уже лет 20 развиваться в духе добрососедства. Санкционное давление на Россию по-прежнему остается, это крайне унизительная история для терпеливого российского народа, но всему есть передел, Москва обязана еще жестче дать по рукам и мозгам Западу», — пояснил Андрей Лобода.

Украину оставили на произвол судьбы

Еще хуже дела обстоят на Украине, уверен эксперт. Население сокращается, стоимость жизни растет, западные инвестиции в страну так и не хлынули. Ведь еще 25 лет назад Украина рассматривалась как мощный потенциальный конкурент самой Германии. Но сегодня правила игры Киеву диктует Берлин. Втягивать и оказывать такое молодое государство в крупные мировые политические и экономические интриги, мягко говоря, негуманно. Сегодня Германия и весь ЕС укрепили с помощью России свою энергобезопасность, а поверившую Европе Украину оставили на произвол судьбы.

«Теперь в любое время дня и ночи недорогой российский газ будет под рукой европейских потребителей. Российский газ на 20–25% дешевле, чем у любого другого поставщика, а надежность поставок российских энергоресурсов вкупе дают отличный шанс ЕС быстрее выйти из рецессии и настроиться на экономический рост», — пояснил Андрей Лобода.

Global Look Press / Jens Büttner/ZB

Транзит через Украину может сохраняться десятилетиями, для России непринципиально, через какой канал поставок продавать газ в страны Западной и Центральной Европы. Однако ценообразование и сроки поставок российского газа будут привлекательнее через российские газопроводы в обход Украины.

«Эта значит, что при сохранении транзита через Украину труба соседней страны будет пуста почти на две трети. Еще лет 20 назад Россия предлагала Украине участвовать в российских проектах по разведке и добыче нефти и газа, иметь свою долю в них. Это было реальное предложение, очень привлекательное. Теперь у Украины остались только политические обещания со стороны Запада, а также угроза энергобезопасности страны. Очень жаль, что крайними в этой истории оказались простые, социально незащищенные люди», — заключил Андрей Лобода.

Строительство «Северного потока — 2» близится к окончанию: в начале июня технически завершилась укладка первой нитки, вторую могут достроить за полтора-два месяца.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020-й, который включал введение санкций в отношении проекта.

Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».