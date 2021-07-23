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Пострадавшего от нападения сына Стаса Пьехи планируют выписать из больницы
Общество
Пострадавшего от нападения сына Стаса Пьехи планируют выписать из больницы
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Санкт-Петербург, 23 июля. Подвергшегося нападению семилетнего сына певца Стаса Пьехи собираются выписать из больницы. Мальчик по имени Петр продолжит лечение дома, выяснил ФАН.

Ребенка госпитализировали в Санкт-Петербурге после нападения соседки — жены футбольного арбитра Владислава Безбородова. Женщина толкнула сына Пьехи после того, как тот проткнул ее надувной бассейн. Мальчик сильно ударился головой и получил другие травмы.

Как стало известно ФАН, семья приняла решение не оставлять ребенка в стационаре и дальше, поскольку впереди выходные. Сын Пьехи будет лечиться амбулаторно и наблюдаться у специалистов. Врачи уже провели детальное обследование пострадавшего от нападения мальчика и назначили ему курс лечения.

Близкие не стали скрывать произошедшее с ребенком от его прабабушки — народной артистки СССР Эдиты Пьехи. Эстрадная исполнительница поддержала правнука дистанционно, поскольку не может навестить его в больнице.

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