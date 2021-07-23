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МИД Украины выразил протест из-за участия жителей Донбасса в российских выборах

  /   Обновлено: 23 июля 2021 12:13
Политика
МИД Украины выразил протест из-за участия жителей Донбасса в российских выборах
wikipedia.org  /  SergKh78 / CC BY-SA 4.0

Киев, 23 июля. Решение Москвы по участию жителей Донбасса в российских парламентских выборах является «грубым нарушением», заявили в МИД Украины.

Украинские СМИ распространили сообщение ведомства, в котором представители местной власти выразили решительный протест из-за инициативы РФ по выборам в Госдуму.

По словам представителей ведомства, участие жителей Донбасса в голосовании «нарушает» украинское законодательство и принципы международного права. В МИД предложили мировому сообществу не признавать результаты выборов.

Ранее стало известно, что получившие российское гражданство жители республик Донбасса смогут проголосовать на парламентских выборах РФ. Принятое решение соответствует Конституции государства.

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украина россия донбасс
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