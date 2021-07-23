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Избирательная комиссия Ливии завершит регистрацию граждан на выборы 2 августа
Весь мир
Избирательная комиссия Ливии завершит регистрацию граждан на выборы 2 августа
www.facebook.com  /  @HNEC.LY

Триполи, 23 июля. Глава Высшей избирательной комиссии (ВИК) Ливии Имад ас-Саих подтвердил скорое завершение регистрации граждан для участия в выборах, запланированных на 24 декабря. По его словам, сроки, возможно, сдвинут на основании принятия профильного закона.

Спикер Палаты представителей Агила Салех на днях предложил ведомству увеличить число округов для голосования и мест в парламенте. Для этого необходимо собрать заседание и продлить запись жителей на плебисцит.

Имад ас-Саих заявил, что регистрация избирателей заканчивается 2 августа. Специалисты обсуждают возможность увеличения этого срока, но все зависит от даты получения итогового закона о выборах, который в настоящий момент находится на рассмотрении депутатов.

«Все сосредоточились на распределении мест в парламенте, хотя главной целью голосования является то, кого выбирают ливийцы, а не их количество», — сказал он.

Глава ВИК добавил, что в настоящее время проводится обновление реестра избирателей и правовой составляющей. Только после завершения этого процесса начнется этап выдачи карточек гражданам.

«Мы получили от Департамента гражданского состояния списки людей, имеющих право голосовать на выборах. Их количество не превышает 5,1 млн человек. Уже 2,391 тыс. ливийцев зарегистрированы в системе», — уточнил спикер.

Имад ас-Саих признался, что слабым звеном описи граждан является их отсутствие на территории страны. Часть ливийцев проживают за рубежом, однако они имеют прописку в Триполи, Бенгази, Сирте и других крупных городах.

Избирательные участки в посольствах Ливии за границей не предусмотрены настоящим законом о выборах. Специалисты ВИК консультируются с американской неправительственной организацией «Международный фонд электоральных систем» (IFES) для решения этой проблемы.

Международная редакция Федерального агентства новостей ранее разбиралась в специфике работы International Foundation for Electoral Systems и к каким последствиям приводит сотрудничество с НПО из США. Нередко ее участие заканчивалось фальсификацией итогов плебисцита.

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