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Аналитик Ситников назвал новый Су-75 серьезной угрозой для американских F-35

  /   Обновлено: 23 июля 2021 11:38
Армия
Аналитик Ситников назвал новый Су-75 серьезной угрозой для американских F-35
Global Look Press  /  Checkmate

Москва, 23 июля. Новый российский истребитель Су-75 Checkmate еще не поступил в серийное производство, но уже строится очередь из стран, желающих его купить.

Новинку представили на открытии авиасалона МАКС-2021 20 июля. В Ростехе уже назвали оценочную стоимость самолета, она составит 25-30 миллионов долларов. Это значительно дешевле зарубежных аналогов, и российский самолет сможет составить серьезную конкуренцию американскому F-35 Lightning II на международном рынке вооружений, что уже беспокоит компанию Lockheed Martin.

Обозреватель «Свободной прессы» Александр Ситников отметил, что среди потенциальных приобретателей Checkmate уже отметились Индия, ОАЭ, Алжир, Египет, Турция и Аргентина. Все перечисленные страны нуждаются в надежном истребителе, Нью-Дели при этом рассчитывает на 300 новых истребителей. Так что Ростех разработал одну из самых привлекательных боевых машин для экспорта.

В американской прессе уже называют относительную дешевизну российского Су-75 одним из главных преимуществ самолета наравне с инновационной геометрией крыла.

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истребитель ростех checkmate
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