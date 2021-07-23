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Собчак нежно поздравила Богомолова с 46-летием

  /   Обновлено: 23 июля 2021 11:33
Шоу-бизнес
Собчак нежно поздравила Богомолова с 46-летием
instagram.com  /  @xenia_sobchak

Москва, 23 июля. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак трогательно обратилась к супругу Константину Богомолову в его день рождения. Режиссеру исполнилось 46 лет.

Звезды поженились в сентябре 2019 года. Свадьбу знаменитостей до сих пор вспоминают. Супруги ездили по Москве на катафалке, украшенном темно-красными цветами, кольцами и надписью «Пока смерть не разлучит нас». На вечеринке Собчак порадовала не только мужа, но и гостей откровенным танцем.

Супруги живут душа в душу, по крайней мере создается такое впечатление. Пара никогда не выясняла отношения на публике. Подтверждением, что 39-летняя журналистка нашла свое счастье, стали ее слова о супруге в его день рождения.

«Раньше я думала что со мной что-то не так, а потом я встретила тебя и поняла ,что «не так» -это про всех вокруг. Мой мир, мое счастье, моя вселенная — все это в тебе», — нежно написала телеведущая на своей странице в Instagram.

Трогательная запись растрогала поклонников. В комментариях под публикацией интернет-пользователи, умилившись, присоединились к поздравлениям.

Для Константина Богомолова брак с Ксенией Собчак, впрочем, как и для ведущей, стал вторым. Режиссер был женат на актрисе Дарье Мороз, от которой от него есть дочь. Собчак была женой Максима Виторгана. У журналистки подрастает сын Платон.

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собчак богомолов личная жизнь
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