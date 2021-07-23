Неудачный разворот женщины-водителя привел к травмам двух детей в Саратовской области

Балаково, 23 июля. В дорожной аварии на набережной Леонова пострадали два ребенка. Причиной ДТП стал неудачный разворот женщины-водителя на «Форде», которая не убедилась в безопасности маневра.



В результате столкновения пострадали две маленькие пассажирки «Форда». Шестилетнюю девочку госпитализировали, девятилетней назначили амбулаторное лечение.

«Подобную ошибку может допустить каждый, к сожалению. Это следствие банальной невнимательности или усталости, когда ты перестаешь тщательно оценивать все происходящее на дороге. Будем надеяться, что пострадавшие быстро пойдут на поправку», — рассказал корреспонденту ФАН инспектор ГИБДД Иван Т.

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