Спасатели не дали жителю Нижнего Новгорода упасть в Оку

Нижний Новгород, 23 июля. Сотрудники МЧС России по Нижегородской области спасли от гибели в воде местного жителя. Молодой человек мог упасть с моста в Оку.

Как рассказали ФАН в ведомстве, мужчина находился за перилами Мызинского моста. На помощь гражданину поспешили службы экстренного реагирования, в том числе катер и психолог МЧС. Примерно полчаса понадобилось спасателям, чтобы вызволить молодого человека и передать его полицейским.

«После снятия с моста молодому человеку была оказана индивидуальная психологическая помощь специалистом Психологической службы ГУ МЧС России по Нижегородской области», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее ФАН писал о спасении сотрудником МЧС детеныша косули. Израненное животное обнаружил пожарный, оказал первую помощь и отвез ветеринарам.