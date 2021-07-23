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Спасатели не дали жителю Нижнего Новгорода упасть в Оку

  /   Обновлено: 23 июля 2021 12:01
Происшествия
Спасатели не дали жителю Нижнего Новгорода упасть в Оку
Невские Новости  /  Степан Яцко

 

Нижний Новгород, 23 июля. Сотрудники МЧС России по Нижегородской области спасли от гибели в воде местного жителя. Молодой человек мог упасть с моста в Оку.

Как рассказали ФАН в ведомстве, мужчина находился за перилами Мызинского моста. На помощь гражданину поспешили службы экстренного реагирования, в том числе катер и психолог МЧС. Примерно полчаса понадобилось спасателям, чтобы вызволить молодого человека и передать его полицейским.

«После снятия с моста молодому человеку была оказана индивидуальная психологическая помощь специалистом Психологической службы ГУ МЧС России по Нижегородской области», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее ФАН писал о спасении сотрудником МЧС детеныша косули. Израненное животное обнаружил пожарный, оказал первую помощь и отвез ветеринарам.

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россия нижегородская область спасение жизни
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