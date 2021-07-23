Психолог Александра Миллер объяснила, откуда берутся созависимые отношения

Актриса Марина Зудина 35 лет провела в счастливых отношениях с режиссером Олегом Табаковым. Недавно звезда призналась, что в ее браке могла быть созависимость. В разговоре с ФАН психотерапевт, сексолог Александра Миллер объяснила, откуда берутся созависимые отношения.

Как отмечает специалист, вся суть созависимых отношений в том, что люди, тотально недолюбленные в детстве, встретив, как им кажется, того самого, бросаются в омут с головой, пытаясь закрыть эмоциональную дыру.

«Вся классическая литература, все песни, стихи и кино повествуют нам о душераздирающей трагической любви, а это есть не что иное, как зависимость. Настоящая любовь спокойная, она тихая без резких перепадов и истерик. Вам хорошо и вместе, и по отдельности, вы не хотите контролировать избранника и всецело обладать им, у вас много доверия и тепла», — говорит собеседник ФАН.

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По мнению психолога, в созависимость попадают люди, как правило, с низкой самооценкой, у которых не особо активная собственная жизнь, они начинают увлекаться более яркой и насыщенной жизнью объекта влюбленности.

«Чаще всего зависимый от любви хочет слиться с контрзависимым (который боится близости). Один постоянно пытается догнать другого, окутать своей любовью и насытиться ею сам, а другой убегает так, что пятки сверкают. В итоге зависимого это очень изматывает, он получает моральное и физическое истощение. Но парадокс в том, что от этого он попадает в еще большую зависимость, его накрывает более сильная волна страсти и зависимости», — объясняет эксперт в сфере отношений.

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Если вы только начали отношения, но пока не понимаете, что происходит, Миллер предлагает ответить на ряд вопросов.

Какая деятельность доставляла мне удовольствие до встречи с объектом любви (или до появления проблем между нами)?

Каковы мои личные цели вне этих отношений? Пытаюсь ли я их реализовать?

Какими сильными сторонами я обладаю? Использую ли я их в настоящее время?

Быть может, получив ответы, вы сможете вернуть себе себя.

«Берегите себя, свое время и психику, чаще поворачивая ракурс внимания на себя и свои интересы», — заключила психолог.

Для гармоничных отношений в паре важно подогревать чувства партнеров. Ранее психолог и сексолог Александра Миллер рассказала, как возобновить страсть в уже устоявшихся отношениях.