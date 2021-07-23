Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июля 12:15
12:14
Весь мир
Власти Ливии объявили об объединении 90% финансовых институтов
12:13
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон готовят сына стать королем
12:12
Происшествия
Обвиняемый в афере бизнесмен потребовал возбудить дело против бывшей судьи
12:11
Политика
МОК извинился перед Киевом за карту Украины без Крыма
12:10
Происшествия
Спасатели обнаружили пропавшую мать двоих детей в утонувшей машине в Миассе
12:10
Весь мир
Бразильский генерал пригрозил отменить президентские выборы
12:07
Армия
Баранец назвал условие для размещения ракет НАТО на территории Украины
12:07
Происшествия
Бородатый злоумышленник изнасиловал школьницу в магазине под Петербургом
12:06
Политика
Пушков назвал неудачным выпадом заявление Теда Круза по «СП-2»
12:06
Армия
Лавров надеется, что обострение в Афганистане не приведет к агрессии против ОДКБ
Все новости

Специалисты восстанавливают обрушившийся из-за дождей в Забайкалье железнодорожный мост

  /   Обновлено: 23 июля 2021 11:34
Происшествия
Специалисты восстанавливают обрушившийся из-за дождей в Забайкалье железнодорожный мост
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Чита, 23 июля. Ремонт железнодорожного моста вблизи села Нижняя Куэнга Сретенского района Забайкальского края продолжается. Специалисты не дают прогнозов об окончании работ.

Оперативный дежурный МЧС по Забайкальскому краю рассказал ФАН, что на восстановительных работах от МЧС работает 107 человек и 11 единиц техники.

«Вариантов нет, ее восстановят. Спецпоезд уже работает на месте — два на подходе», — рассказал он.

О сроках по восстановлению и завершению работ ничего неизвестно. По словам сотрудника МЧС, многое зависит и от РЖД.

Напомним, ЧП произошло на перегоне Куэнга — Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали. Там из-за сильных дождей обрушился железнодорожный мост. В результате происшествия никто не пострадал, но движение поездов остановлено в обоих направлениях.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Специалисты восстанавливают обрушившийся из-за дождей в Забайкалье железнодорожный мост
мост забайкалье обрушился
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru