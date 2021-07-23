Специалисты восстанавливают обрушившийся из-за дождей в Забайкалье железнодорожный мост

Чита, 23 июля. Ремонт железнодорожного моста вблизи села Нижняя Куэнга Сретенского района Забайкальского края продолжается. Специалисты не дают прогнозов об окончании работ.

Оперативный дежурный МЧС по Забайкальскому краю рассказал ФАН, что на восстановительных работах от МЧС работает 107 человек и 11 единиц техники.

«Вариантов нет, ее восстановят. Спецпоезд уже работает на месте — два на подходе», — рассказал он.

О сроках по восстановлению и завершению работ ничего неизвестно. По словам сотрудника МЧС, многое зависит и от РЖД.

Напомним, ЧП произошло на перегоне Куэнга — Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали. Там из-за сильных дождей обрушился железнодорожный мост. В результате происшествия никто не пострадал, но движение поездов остановлено в обоих направлениях.