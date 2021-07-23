Астрономы открыли первую экзопланету с околопланетным диском

Сантьяго, 23 июля. Международная группа ученых впервые зарегистрировала пылевой диск вокруг экзопланеты PDS 70c за пределами Солнечной системы. Наблюдения велись при помощи радиотелескопов ALMA.

Уверенно разглядеть диск, похожий на кольца Сатурна, но превосходящий его по размерам примерно в 500 раз, астрономы смогли из чилийской пустыни Атакама при помощи комплекса радиотелескопов Европейской южной обсерватории. Рассматриваемая планета находится в созвездии Центавра на расстоянии почти 400 световых лет от Земли.

«PDS 70b и PDS 70c, похожие на пару Юпитер – Сатурн, остаются пока единственными зарегистрированными экзопланетами, все еще находящимися в процессе формирования», – рассказала Мириам Кепплер, сотрудница Института астрономии Макса Планка в Германии.

Такие пылевые диски формируют околопланетные спутники. Массы обнаруженного диска экзопланеты PDS 70c достаточно для образования как минимум трех таких спутников, как Луна. А его диаметр приблизительно равен расстоянию от Земли до Солнца.

Петербургские ученые ранее разработали ионный двигатель для изучения отдаленных уголков космоса. Его созданием занимались специалисты Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

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