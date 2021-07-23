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Эдита Пьеха не может навестить подвергшегося нападению правнука в больнице
Общество
Эдита Пьеха не может навестить подвергшегося нападению правнука в больнице
 /  Фото предоставлено организаторами события

Санкт-Петербург, 23 июля. Эстрадная певица и актриса Эдита Пьеха не навещала в больнице семилетнего правнука Петра, сообщил ФАН источник из близкого окружения артистки.

Маленького сына певца Стаса Пьехи госпитализировали с сотрясением мозга и другими травмами после нападения соседки — супруги футбольного арбитра Ирины Безбородовой. Женщина толкнула мальчика из-за небольшой шалости, после чего он упал и ударился головой.

Несмотря на почтенный возраст Эдиты Пьехи, родные не стали скрывать от нее случившееся. Актриса шокирована новостью о нападении на ее правнука.

Певица сейчас находится за городом и не может навестить ребенка в больнице из-за коронавирусных ограничений, однако она поговорила с мальчиком по видеосвязи и поддержала его дистанционно. Пьеха надеется, что сможет повидаться с правнуком вскоре после его выписки из больницы.

После нападения на сына Стас Пьеха обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Исполнитель выразил ему благодарность за взятие этого дела под личный контроль.

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