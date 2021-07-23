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Лавров заявил о готовности России к переговорам о взаимном признании вакцин от COVID-19

  /   Обновлено: 23 июля 2021 12:11
Общество
Лавров заявил о готовности России к переговорам о взаимном признании вакцин от COVID-19
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 23 июля. Россия готова к переговорам с другими странами о взаимном признании препаратов и сертификатов о вакцинации против коронавируса, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Решение о признании иностранных вакцин от коронавируса на территории России будут принимать санитарные власти страны, отметил министр. По его словам, РФ открыта к такому сотрудничеству.

Страны Запада пока не направляли запросов на регистрацию своих препаратов и сертификатов о вакцинации против COVID-19, обратил внимание Лавров. По его словам, члены Еврокомиссии недавно предложили начать переговоры по этому вопросу.

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россия лавров коронавирус
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