Лавров заявил о готовности России к переговорам о взаимном признании вакцин от COVID-19

Москва, 23 июля. Россия готова к переговорам с другими странами о взаимном признании препаратов и сертификатов о вакцинации против коронавируса, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Решение о признании иностранных вакцин от коронавируса на территории России будут принимать санитарные власти страны, отметил министр. По его словам, РФ открыта к такому сотрудничеству.

Страны Запада пока не направляли запросов на регистрацию своих препаратов и сертификатов о вакцинации против COVID-19, обратил внимание Лавров. По его словам, члены Еврокомиссии недавно предложили начать переговоры по этому вопросу.