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«Не любила плакаться»: Серебренников вспомнил о стойком характере Толкуновой

  /   Обновлено: 23 июля 2021 11:23
Шоу-бизнес
«Не любила плакаться»: Серебренников вспомнил о стойком характере Толкуновой
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Москва, 23 июля. Певец Леонид Серебренников рассказал о твердом характере артистки Валентины Толкуновой, которая никогда не показывала свои переживания на публике.

У знаменитости были сложные отношения с единственным сыном Николаем. Артистка тяжело переживала это, но, по словам Серебренникова, никогда не подавала виду.

«У нее была тяжелая жизнь. Мне часто говорила: «Никогда не оставляй сына». У нее были тяжелые отношения со своим наследником. Он отошел от нее. Это было очень тяжело. Она вида не подавала никогда. Всегда была веселой. Я его видел всего один раз в Сочи. Он уходил на всю ночь и гулял», — сказал певец в эфире программы «Судьба человека».

В разговоре с Борисом Корчевниковым музыкант добавил, что Толкунова в последние годы жизни сильно болела, но скрывала это от окружающих. Звезда сцены всегда говорила, что чувствует себя прекрасно.

«Она никогда вида не подавала, что ей плохо. Валентина никогда не хотела, чтобы ее жалели. Валентина не любила плакаться. Она не любила из трагедии делать еще большую трагедию», — добавил 73-летний певец.

Народная артистка РСФСР скончалась в марте 2010 года. На протяжении 20 лет она боролась с онкологическим заболеванием. Она умерла в возрасте 63 лет и была похоронена на Троекуровском кладбище.

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серебренников личная жизнь Толкунова
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