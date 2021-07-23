Прокуратура в Чечне не позволила подрядчику строить школу с нарушениями

Грозный, 23 июля. Прокурорская проверка в Урус-Мартановском районе позволила выявить нарушение при строительстве школы. Возведение соцобъекта является элементом национального проекта «Образование».

Правоохранители установили, что подрядчик занимался строительством без ряда разрешительных документов. В отношении ответственного лица было возбуждено административное дело. Организация получила представление об устранении нарушений.

В дальнейшем надзорное ведомство провело контрольную проверку. Подрядчик устранил указанные нарушения, виновный сотрудник понес дисциплинарную ответственность.