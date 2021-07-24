Психолог объяснила, почему женщины терпят побои и оскорбления

Абьюзивные отношения — одна из глобальных и злободневных проблем человечества. Это отношения, построенные на эгоизме, непонимании и насилии, а не на доверии, уважении, взаимопонимании и любви. Определить абьюзера не так сложно, куда тяжелее прервать с ним связь.

Психолог Александра Миллер в беседе с ФАН рассказала, как выйти из уничтожающей любви и побороть в себе синдром жертвы.

По мнению специалиста, абьюзер — это психологический садист, который систематически портит жизнь человека именно словами.

«В итоге абьюзер разрушает личность своего партнера, полностью уничтожая самооценку, социальную жизнь и малейшую веру в себя», — отметила она.

Миллер подчеркивает, что женщинами, которые возвращаются в отношения, где им было некомфортно, где ставилась под вопрос их ценность, не учитывались интересы и где они были вынуждены терпеть оскорбления и даже побои, движет чувство одиночества и множество комплексов.

«Часто приходят ко мне на терапию девушки, объясняющие свои действия любовью к партнеру. Однако это не любовь, а болезненная привязанность к тирану. Мужчины тоже этим страдают: не изменив то, что творится в голове, прыгают из одних адреналиновых встрясок в другие. Возможно ли начать новую и счастливую жизнь? Да! Но это не в один-два дня, это кропотливая работа с построением совершенно новой модели поведения», — объяснила эксперт.

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Психолог также перечислила основные признаки эмоционального насилия:

абьюзер часто игнорирует границы: входит без стука, трогает даже малознакомых людей, берет без спроса чужие вещи;

все время критикует «из лучших побуждений»: «кто еще тебе скажет, что у тебя 10 лишних кило, «если честно, в этой профессии ты ноль» и так далее;

постоянно контролирует, где ты и с кем, читает личные переписки, проверяет время на дорогу, не просто задает вопросы, а допрашивает;

отрицает либо искажает реальность, говорит, что он такого не говорил — такие заявления развивают в жертве неуверенность;

ограничивает жертву, используя деньги, секс, эмоциональную близость как наказание за «проступки»;

обесценивает достижения и успехи, не замечает их или же хвалит, но с сарказмом и язвительностью.

Александра Миллер уверена, что партнер, страдающий в таком союзе, может все исправить, только когда выйдет из токсичных отношений. Кроме того, она отметила, что важно уже на первой стадии общения выявлять абьюзеров и прекращать общение с ними.

«Почему так радикально? Этих людей невозможно ни перевоспитать, ни исправить. Терапии они также практически не поддаются! 70% девушек встречаются, живут с абьюзерами или становятся их жертвами. Плачут подружкам, родственникам, но не уходят по разным, на их взгляд, видимым причинам. Продолжают терпеть колкие высказывания в свой адрес, унижения, вытирание ног об их самооценку, а некоторые и систематическое рукоприкладство», — сказала она.

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Психолог пояснила, что если женщине, которая раньше была в отношениях с абьюзером, встретится хороший, заботливый и любящий мужчина, то со временем ей станет скучно с ним (либо она вовсе не выберет его). Для построения здоровых отношений необходимо пройти определенную терапию.

«Корни проблемы — из детства: от абьюза родителей, братьев, сестер или другого близкого окружения. Такие девушки ставят знак равно между любовью и болью. Они называют эти страдания настоящими чувствами, химией. Не страдаю — значит, не люблю. Пока человек-жертва не выстроит новую систему внутри себя, будет продолжаться один и тот же сценарий раз за разом», — предупредила эксперт.

Ранее психолог и сексолог Александра Миллер назвала секреты, которые помогут вернуть паре пылкие чувства. По мнению эксперта, для гармоничных отношений важно подогревать чувства партнеров. Первым делом специалист предлагает вспомнить ощущения, которые вы испытывали на первых свиданиях, будучи влюбленными в свою вторую половинку.