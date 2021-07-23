Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 23 июля

Москва, 23 июля. Российские врачи подтвердили 23 811 новых случаев коронавируса в стране за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Каждый десятый из новых пациентов с COVID-19 не замечал у себя никаких проявлений заболевания, обратили особое внимание специалисты. Выявить таких пациентов удалось благодаря масштабному тестированию на коронавирус по всей стране.

Массовая вакцинация россиян началась с января 2021 года. Специалисты уже тестируют отечественный препарат «Спутник V» на подростках. Правительство РФ не планирует вводить обязательные прививки от COVID-19 для детей, уточнил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.