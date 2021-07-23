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Переезд в российские «офшоры» обдумывают крупные компании
Экономика
Переезд в российские «офшоры» обдумывают крупные компании
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 июля. Крупные российские резиденты начали интересоваться переводом своих структур на территории специальных административных районов страны.

«Офшоры», организованные внутри Российской Федерации, могут стать потенциальным местом размещения таких компаний, как «Газпром» и «Газпром нефть», «Роснефть», ВТБ, а также Сбербанк, «Северсталь» и некоторых других.

Бизнес-сообщество выступает за более глубокие реформы специальных административных районов или САР, которые выполняют офшорные функции в стране. Если законодательство в отношении функционирования САР будет доработано, то многие зарубежные дочки холдингов переберутся в Россию, пишет газета «Ведомости».

Среди предлагаемых корректировок — освобождение от российских налогов на прибыль с доходов от добывающих фирм заграницей и снижение требований к минимальному лимиту инвестиций и количеству штата.

САР представляют собой зоны с особым режимом налогообложения для инвесторов. Впервые они появились в 2018 году с целью возвращения капитала в Россию и защиты предпринимателей от санкций. Одна САР находится на острове Октябрьский в Калининградской области, а другая — на острове Русский в Приморском крае.

Предполагается, что для получения государственных субсидий компаниям необходимо инвестировать в инфраструктуру островов как минимум 300 млн рублей в течение двух лет. Старший менеджер группы по оказанию услуг в области международного налогообложения КПМГ в России и СНГ Иван Насонов отмечает, что указанными зонами интересуются сейчас как представители крупного бизнеса, так и игроки среднего уровня.

Льготный налоговый режим в России для бизнеса развивается также через систему особых экономических зон. Недавно премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительных положениях к критериям их учреждения.

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