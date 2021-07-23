Эфир: Слово против слова — как для РФ пройдет Олимпиада с COVID, но без флага и гимна

В пятницу, 23 июля, с 16:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходят традиционные пятничные дебаты «Слово против слова». В этот раз они посвящены участию России в Олимпиаде в Токио.

Олимпиада проходит без иностранных болельщиков, а местные жители могут посетить далеко не все стадионы. Российская делегация представлена под наименованием сборная ROC (Russian Olympic Committee). Гимн России заменит музыка Петра Чайковского. На церемониях награждения, если на пьедестале окажутся российские спортсмены, будет звучать фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1. Изначально гимн предложили заменить «Катюшей», но Международный олимпийский комитет (МОК) отказал — слишком уж это узнаваемый символ России. Даже медведей на купальниках нельзя — они тоже символизируют Россию.

Нужно ли было на таких условиях отправляться в Токио? Не разумнее было бы организовать собственную олимпиаду, в которой смогли бы принять участие все наши спортсмены? Почему ВАДА не замечает нарушений, которые допускают спортсмены из других стран? Ждать ли на Олимпиаде обычного для России судейского террора и предвзятости? Должны ли спортсмены получать машины и квартиры за победу на Олимпиаде? Как Федерация гребного спорта России подарила олимпийскую лицензию Литве и будет ли она за это отвечать?

И, пожалуй, главный вопрос — стоит ли России честно играть с шулерами, участвуя в подобных соревнованиях на заведомо невыгодных и унизительных условиях?

Об этом в рамках шоу «Слово против слова» в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» дискутируют:

Сергей Гутников , президент Федерации спорта инвалидов СПб, генеральный директор специального олимпийского комитета СПб;

, президент Федерации спорта инвалидов СПб, генеральный директор специального олимпийского комитета СПб; Мария Рейнгардт, профессиональный боксер, бронзовый призер чемпионата мира среди женщин.

Сценарий дебатов предполагает три этапа мероприятия:

вопросы от ведущего;

вопросы участников друг другу;

вопросы от журналистов, присутствующих в студии пресс-центра.

В итоговом материале будет размещена видеозапись дебатов и прикреплен опрос, в ходе которого любой читатель сможет выразить мнение и отдать голос за участника дебатов.

Голосование продлится почти неделю — до четверга, 29 июля, включительно. В пятницу, 30 июля, редакция ФАН опубликует имя победителя.