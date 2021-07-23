Два ПЦР-теста потребуется сделать при заселении в отели Севастополя

Севастополь, 23 июля. Заселение в гостиницы Севастополя разрешено при предъявлении результата ПЦР-теста, второй анализ потребуется сдать в первые сутки после заезда в номер, сообщили в оперштабе.

До получения результата теста постояльцам придется находиться в гостинице. Заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции проходит в Севастополе 23 июля.

Правила заселения в отели установили не только в Севастополе, но и в Краснодарском крае. Согласно постановлению местных властей, проживание в гостиницах Кубани разрешено при предъявлении отрицательного результата теста на коронавирус.