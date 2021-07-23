Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июля 12:14
12:12
Происшествия
Обвиняемый в афере бизнесмен потребовал возбудить дело против бывшей судьи
12:11
Политика
МОК извинился перед Киевом за карту Украины без Крыма
12:10
Происшествия
Спасатели обнаружили пропавшую мать двоих детей в утонувшей машине в Миассе
12:10
Весь мир
Бразильский генерал пригрозил отменить президентские выборы
12:07
Армия
Баранец назвал условие для размещения ракет НАТО на территории Украины
12:07
Происшествия
Бородатый злоумышленник изнасиловал школьницу в магазине под Петербургом
12:06
Политика
Пушков назвал неудачным выпадом заявление Теда Круза по «СП-2»
12:06
Армия
Лавров надеется, что обострение в Афганистане не приведет к агрессии против ОДКБ
12:05
Происшествия
Неудачный разворот женщины-водителя привел к травмам двух детей в Саратовской области
12:05
Спорт
Сергей Лавров оценил мем про российскую сборную на Играх в Токио
Все новости

Два ПЦР-теста потребуется сделать при заселении в отели Севастополя

  /   Обновлено: 23 июля 2021 11:14
Общество
Два ПЦР-теста потребуется сделать при заселении в отели Севастополя
Пресс-служба правительства Севастополя

Севастополь, 23 июля. Заселение в гостиницы Севастополя разрешено при предъявлении результата ПЦР-теста, второй анализ потребуется сдать в первые сутки после заезда в номер, сообщили в оперштабе.

До получения результата теста постояльцам придется находиться в гостинице. Заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции проходит в Севастополе 23 июля.

Правила заселения в отели установили не только в Севастополе, но и в Краснодарском крае. Согласно постановлению местных властей, проживание в гостиницах Кубани разрешено при предъявлении отрицательного результата теста на коронавирус.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Два ПЦР-теста потребуется сделать при заселении в отели Севастополя
севастополь гостиницы заселение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru